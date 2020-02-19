Спустя 14 дней снят карантин на круизном судне Diamond Princess, стоящем в порту японской Иокогамы. Первые пассажиры уже начали сходить на берег. Пассажиры, находившиеся в каютах с заразившимися, останутся на борту под наблюдением, даже если у них самих вирус не выявлен, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У борта лайнера туристов ждут десятки автобусов. Как ожидается, в среду, 19 февраля, судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус, в том числе, как сообщили в посольстве РФ в Японии, двое россиян. В первую очередь борт корабля покидают люди преклонного возраста.

Как сообщалось, круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус и который, судя по всему, был источником инфекции. Мужчина сошел на берег в Гонконге 25 января. По решению властей Японии на судне с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Всего на судне было 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе, 24 россиянина, напоминает РИА Новости. По состоянию на вечер минувшего вторника тесты выявили наличие вируса COVID-19 у 542 человек, у 254 из которых симптомы заболевания на момент проверки не проявились. Среди заболевших американцы, украинцы, израильтяне и граждане других стран. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медицинские учреждения.