https://news.day.az/world/1205900.html Землетрясение уничтожило село в Турции - ВИДЕО
Землетрясение уничтожило село в Турции - ВИДЕО
Землетрясение на границе Ирана с Турцией привело к большим разрушениям в районе Башкале турецкой провинции Ван.
Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler.com, в селе Озпынар разрушены все дома.
Напомним, 23 февраля, на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки привели к разрушениям и гибели по меньшей мере девяти человек.
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