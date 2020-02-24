Землетрясение на границе Ирана с Турцией привело к большим разрушениям в районе Башкале турецкой провинции Ван.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler.com, в селе Озпынар разрушены все дома.

Напомним, 23 февраля, на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки привели к разрушениям и гибели по меньшей мере девяти человек.

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