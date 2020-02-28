Редакция журнала Science призвала власти Китая полностью раскрыть научные данные и статистику, собранную во время вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, а также активнее сотрудничать с глобальным научным сообществом в его изучении.

Открытое письмо опубликовано на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не научимся эффективнее бороться со следующими кризисами подобного рода, если у нас не будет возможности усвоить уроки прошлого. Если все данные будут скрываться под вуалью секретности, то мы никогда не решим эту проблему. В таком случае новый коронавирус встанет в один ряд с такими трагедиями, как вспышка атипичной пневмонии или аварии на ЧАЭС или Фукусиме", - пишет главный редактор журнала Холден Торп.

Американский журнал Science входит в число самых престижных научных изданий мира и спорит за первое место в большинстве рейтингов с британским журналом Nature. На его страницах публикуются важнейшие научные открытия, в том числе связанные и с изучением нового коронавируса 2019-nCoV (SARS-CoV-2).

Как отметил Торп, причиной для публикации подобного воззвания стало то, что в последние дни опрошенные Science западные эпидемиологи пришли к выводу, что дальнейшее распространение вируса по миру уже фактически нельзя остановить. Это делает его очень опасной угрозой для человечества, борьба с которой потребует "максимальной прозрачности".

Призыв к открытости со стороны редакции журнала связан с тем, что за последние несколько недель представители Science неоднократно пытались получить сведения о вспышке коронавируса у ученых, которые работают непосредственно в провинции Хубэй, эпицентре вспышки нового заболевания, а также у других специалистов из Китая.

Все опрошенные представители КНР отказались давать комментарии и обмениваться научными данными. Это не позволяет мировому научному сообществу адекватно оценивать темпы распространения вируса, его смертоносность и оценивать возможную эффективность мер, которые предпринимают власти Китая и других стран, куда коронавирус успел проникнуть.

Поэтому Торп и его коллеги призывают власти КНР активнее сотрудничать со всем мировым научным сообществом, прогресс которого в изучении эпидемии сейчас тормозит отсутствие данных и результатов наблюдений за распространением вируса как в самом Ухане, так и в других населенных пунктах провинции Хубэй.

Как отмечается в письме редакции Science, расширение сотрудничества КНР и ученых позволит сдержать эпидемию и уменьшить экономический ущерб, который она наносит экономике Китая и всех остальных стран мира.