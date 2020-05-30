Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

Количество подтвержденных случаев заражения людей коронавирусом COVID-19 в мире в ночь на субботу превысило 6 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такую статистику.

Согласно его информации, на планете зафиксирован 6 012 571 случай заражения. Более 366 тыс. пациентов умерли, а свыше 2,6 млн уже завершили курс лечения.

Больше всего случаев в мире выявили в США (почти 1,8 млн). Далее, с большим отставанием, следуют Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия.