https://news.day.az/world/1239563.html Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн
Количество подтвержденных случаев заражения людей коронавирусом COVID-19 в мире в ночь на субботу превысило 6 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такую статистику.
Согласно его информации, на планете зафиксирован 6 012 571 случай заражения. Более 366 тыс. пациентов умерли, а свыше 2,6 млн уже завершили курс лечения.
Больше всего случаев в мире выявили в США (почти 1,8 млн). Далее, с большим отставанием, следуют Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре