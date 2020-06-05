Участок улицы перед Белым домом переименовали в "Жизни Черных Важны"

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер сообщила в Twitter, что участок улицы перед Белым домом теперь переименован в честь движения "Жизни черных важны".

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza", - написала Баузер. К посту приложено видео, на котором размещают дорожный указатель с соответствующей надписью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти жителя Миннеаполиса, чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался из-за удушающего приема полицейского. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter, а протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.