Еще один афроамериканец умер так же, как Флойд

Стало известно еще об одном случае, где полицейские удерживают темнокожего мужчину на земле, после чего он умирает. Задержанный повторяет, что не может дышать, и просит дать ему лекарство, сообщили на телеканале NBC News.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила полиция Оклахомы. Инцидент произошел 20 мая 2019 года, однако стал достоянием общественности лишь сейчас.

Отмечается, что в полицию поступил вызов о том, что афроамериканец устроил ссору и стал махать оружием. 42-летний афроамериканец Деррик Скотт начал убегать от полиции, когда его спросили, есть ли у него оружие. Затем полицейский его схватил и держал, другой вытащил из кармана пистолет. Скотт просил их остановиться, потому что он не мог дышать.

"Мне все равно", - ответил один из офицеров.

Второй полицейский спустя несколько минут говорит, что мужчина "может вполне нормально дышать". Затем задержанный перестает реагировать. В больнице констатировали его смерть.

По результатам вскрытия, Скотт скончался от пневмоторакса. Действия полиции не признали главной причиной смерти человека, поскольку Скотт принимал наркотики и страдал от астмы и сердечно-сосудистого заболевания.

Протесты в США вспыхнули в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Инцидент произошел 25 мая. Во время задержания Флойда полицейские использовали удушающий прием, вскоре после чего мужчина скончался. Четверых участников задержания уволили из полиции, позже им были предъявлены обвинения.