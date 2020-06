Джон Болтон в своих мемуарах раскритиковал внешнюю политику Трампа

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в готовящихся к публикации мемуарах представляет Дональда Трампа как человека, который относится к внешней политике как к сделкам в недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в предисловии к книге Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), размещенном в пятницу на сайте издательства "Саймон энд Шустер" (Simon and Schuster).

"Он видел президента, который считал внешнюю политику чем-то вроде заключения сделки с недвижимостью, чем-то, что связано с личными отношениями, с умением подать себя как на телевизионном шоу и продвигать свои собственные интересы, - говорится в предисловии. - В результате США утратили возможность противостоять самым серьезным угрозам, а в том, что касается Китая, России, Ирана и Северной Кореи, оказались в итоге в более уязвимом положении".

"Он изображает президента, которого привлекает хаос, который дружелюбен к нашим противникам, отталкивает наших союзников и испытывает глубокую подозрительность по отношению к его собственной администрации, - отмечается в предисловии. - По утверждению Болтона, все эти факторы привели к тому, что Трамп ступил на странный путь, ведущий к импичменту".

"Различия между нынешним президентом и теми президентами, в администрации которых я работал ранее, просто поразительны", - приводятся в предисловии слова Болтона, занимавшего различные посты в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. По его словам, ему "трудно припомнить важное решение Трампа, которое не было бы продиктовано расчетами на переизбрание".

Мемуары Болтона должны были выйти в свет в марте, однако их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня. Ранее на этой неделе газета "Хилл" сообщила, что, по мнению Белого дома, в книге Болтона есть информация, которая расценивается как секретная.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.