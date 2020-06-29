Япония принимает иностранных спортсменов в ожидании Олимпиады

В Японии в ожидании Олимпиады, которая состоится через год, многие города активизируют культурный обмен с остальным миром.

Олимпийские игры, главный спортивный праздник планеты, отложили на год из-за пандемии коронавируса: Игры состоятся в Токио следующим летом. Однако Страна Восходящего солнца не считает это время потерянным, активизируя диалог с разными регионами мира в рамках инициативы "принимающие города, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Тширо Муто, генеральный директор Токийского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр, рассказывает: "У нас впереди еще немало трудностей, но мы продолжаем усердно работать над организацией приема спортсменов, которые будут тренироваться с прицелом на Олимпиаду. Мы надеемся, что Игры станут символом возрождения благодаря мужеству и солидарности людей во всем мире".

Maэбаси - один из многих японских муниципалитетов, присоединившихся к инициативе международной солидарности. Пока другие "принимающие города" организуют культурные или экономические обмены, Маэбаси разместил у себя спортсменов из Южного Судана, которые не могут тренироваться дома из-за гражданской войны и отсутствия средств.

День атлетов расписан по минутам: языковые курсы утром, тренировки днем.

Казухико Кувабара, менеджер отдела спорта мэрии Маэбаси, уточнил: "Южный Судан находится в сложной ситуации. Мы подумали, что наш город мог бы помочь спортсменам, и пригласили их. Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр. Конечно, мы поддерживаем японских атлетов, но к нашему огромному удовольствию мы можем также поддержать и южносуданских спортсменов".

Приехавшие в гости спортсмены тренируются здесь с ноября прошлого года. Им предложили остаться до новой даты Олимпиады. Все расходы покрываются пожертвованиями от японских граждан.

Один из гостей, Кутжанг Майкл Машиек Тинг, рассказывает: "Поездка изменила мою жизнь. Я тренировался в очень сложных условиях. Для нас Япония - совершенно новый опыт, это очень интересный период".

Многие жители Маэбаси предлагают спортсменам помощь. Тренер Хироши Йошино доволен: "Моя преподавательская деятельность только что завершилась, и я могу помочь спортсменам из Южного Судана".

Местные жители делают все, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома.

"Мы сшили вот такие футболки, чтобы спортсмены из Южного Судана, живущие в Маэбаси, не чувствовали себя одинокими, чтобы они не грустили и ощущали поддержку всего сообщества", - рассказывают и показывают волонтеры местного комитета по поддержке Южного Судана.

Еще один принимающий город - Ямада-Мачи. У этого небольшого прибрежного городка большая история связей с Нидерландами. В 17 веке поблизости на мель сел голландский корабль. С тех пор город называют еще и "Оранда Джима", или "Голландский остров".

Ямада был разрушен мощным землетрясением и цунами в 2011 году. Сегодня он пополнил ряды "принимающих городов" - в благодарность за полученную в тяжелые времена помощь, в том числе и от Нидерландов. Здесь с радостью принимали гостей - голландских каратистов.

Мэр Шинито Сато рассказывает: "Мы хотели поблагодарить за поддержку, которую получили со всего мира. Мы выражаем нашу благодарность через инициативу "принимающие города", она позволяет укрепить связи. Нам очень многие помогали строить наш "Дом Оранда-Джима", так как мы мечтали о заведении, своего рода клубе, куда дети могли бы приходить после уроков и заниматься".

Как и во время недавнего Чемпионата мира по регби, жители Ямады используют подготовку к будущей Олимпиаде как уникальную возможность продемонстрировать миру свое легендарное гостеприимство.

Эта концепция известна как "омотенаси". Традиционная чайная церемония, к примеру, также воплощает в себе наследственную японскую традицию гостеприимства, когда хозяин внимательно прислушивается к потребностям приглашенного.

Чайный мастер Сохен Ямада разъясняет принцип "омотенаси" так: "Мы очищаемся от лишних, навязчивых мыслей, чтобы в конце концов стать личностью, настроенной на понимание чувств и потребностей гостя".