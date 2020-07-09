В Швейцарии ввели масочный режим

С понедельника 6 июля всех пассажиров общественного транспорта в Швейцарии обязали носить защитную лицевую маску. Таким было решение Федерального совета, передает Day.Az со ссылкой на swissinfo.ch.

Таким образом, правительство хотело предотвратить возникновение кантонального "лоскутного одеяла" в смысле ношения масок. Данное решение было обязательным для всех кантонов.

Любой человек, въезжающий в страну из стран повышенного риска, должен провести десять дней в режиме карантина. В опубликованном в четверг списке находятся Россия, Белорусь, Азербайджан и государство Шенгенской территории Швеция.

Эти ограничения на въезд будут действовать до 20 июля. После этого, начиная с 20 июля, Швейцария последует за ЕС и разрешит въезд на свою территорию лиц из третьих стран, включая Китай.

Федеральный совет принял также решение о продлении сроков выплат денежных компенсаций за переход на укороченный график работы с 12 до 18 месяцев. Таким образом, правительство намерено противодействовать росту безработицы. Для самозанятых лиц право на компенсацию потери заработка будет продлено задним числом до середины сентября.

Пандемия оказывает негативное влияние на положение федерального бюджета. На 2021 год Федеральный совет сформировал бюджет с плановым дефицитом в один миллиард франков. Однако дефицит может оказаться и выше.

Федеральный совет также хочет компенсировать потери предприятий общественного транспорта и железнодорожных грузоперевозок, выделив им 800 миллионов франков.

Напомним, что в целом федеральные власти передали в прошлом месяце кантонам (субъектам федерации) всю ответственность за принятие любых дополнительных антивирусных мер на локальном уровне.

Кантоны должны "работать со скальпелем и пинцетом" (то есть принимать точечные конкретные решения) там и тогда, где и когда существуют проблемы в плане обострения ситуации с коронавирусом. Некоторые кантоны уже объявили о своих собственных мерах.

Кантон Тичино, который особенно сильно пострадал от коронавирусной пандемии из-за своей близости к Италии, заявил в пятницу 3 июля о возвращении запрета массовых мероприятий с участием более 30 человек. Лимит для баров и клубов установлен на уровне 100 человек.

В настоящее время лимит для ночных клубов и баров составляет 300 человек по всей Швейцарии. Но после того как "супер-заразный" человек заразил сразу несколько человек в одном из клубов Цюриха, сотни людей пришлось помещать в карантин.

В пятницу кантоны Во и Юра во франкоязычной западной Швейцарии также объявили о том, что со следующей недели жители этих кантонов должны будут носить маски не только в транспорте, но и в магазинах и иных предприятиях розничной торговли.