COVID-19: худшее, вероятно, еще впереди, но многое зависит от поведения людей

Вот уже полгода мир борется с неизвестным ранее коронавирусом COVID-19. И несмотря на принимаемые меры, пандемия не только не остановилась, но продолжает распространяться и убивает сотни тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в Женеве предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус и его коллеги Майк Райан и Мария Ван Веркхове, передает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

"Шесть месяцев назад никто из нас не мог даже представить себе, что этот неизвестный вирус полностью перевернет весь мир - и нашу жизнь", - сказа доктор Тедрос, напомнив, что ровно полгода назад, 31 декабря 2019 года, Всемирная организация здравоохранения получила первое сообщение о странных случаях пневмонии в Китае. За это время неизвестным ранее вирусом, получившим название COVID-19, заразилось более 10 млн человек, а 500 000 больных умерли.

По словам главы ВОЗ, пандемия выявила самые лучшие и самые худшие качества людей. "С одной стороны, по всему миру мы видим проявления стойкости, креативности, солидарности и доброты, - отметил доктор Тедрос. - В то же время мы становимся свидетелями стигматизации, дезинформации и политизации пандемии".

Он напомнил об огромной работе, которую проделала ВОЗ: от обучения медработников и переправки миллионов защитных и диагностических средств в нуждающиеся страны до координации разработки и испытаний потенциальных лекарств и вакцин от COVID-19 и мобилизации средств на борьбу с пандемией.

Кроме того, ВОЗ вместе с Европейской комиссией и другими партнерами также запустила проект, цель которого - как только появится вакцина, обеспечить ею всех и каждого, и в первую очередь тех, кто подвержен наибольшему риску заражения COVID-19. Но, как подчеркнул доктор Тедрос, при всей важности вакцины как инструмента долгосрочного контроля над COVID-19, спасать людей нужно сейчас и сделать это можно, выполняя пять рекомендаций ВОЗ.

Работать с людьми

"Каждый из нас должен осознать, что он не беспомощен: все мы можем принять меры, которые защитят и нас самих, и окружающих, - подчеркнул д-р Тедрос. - Ваше здоровье - в ваших руках!". Он поясняет, что речь идет о соблюдении физической дистанции, о гигиене рук, о том, чтобы там, где нужно, носить маски, прикрывать рот при кашле и чихании, чтобы не выходить из дома в случае плохого самочувствия и делиться с другими только достоверной информацией из надежных источников.

"Возможно, вы сами относитесь к категории небольшого риска, но ваше поведение может привести кого-то на грань между жизнью и смертью", - подчеркнул глава ВОЗ.

Остановить передачу вируса

Генеральный директор ВОЗ отмечает, что прервать цепочку заражения могут и должны все страны, даже те, где еще нет подтвержденных случаев COVID-19. Для этого необходимо, чтобы все медработники были обучены работе с больными COVID-19 и были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Чрезвычайно важно усовершенствовать систему отслеживания случаев заражения, причем для этого не нужны сложные технологии. Выявлением людей, контактировавших с больным, и помещением их под карантин, по словам Тедроса, могут заниматься самые разные специалисты, и необязательно медицинские сотрудники - что и происходит во многих странах.

Спасать жизни

"Раннее выявление и медицинский уход - вот что спасает жизни. Обеспечение кислородом и дексаметазоном тяжелых пациентов - вот, что спасает жизни. Особое внимание к группам высокого риска, включая пожилых людей, проживающих в домах престарелых, - вот что спасает жизни", - подчеркнул глава ВОЗ. Он привел в пример Японию, где доля пожилого населения - самая высокая в мире, но смертность среди них - невелика.

Ускорить исследования и разработку лекарств и вакцин

По словам главы ВОЗ, мы уже очень много поняли о коронавирусе, но многое еще неизвестно. Он сообщил, что на этой неделе состоится уже второе совещание, цель которого - оценить, чего удалось достичь в этой области и пересмотреть приоритеты на следующий этап пандемии.

Усилить политическое руководство

"Мы постоянно говорим о том, что ключевым условием успеха действий по спасению людей и минимизации социально-экономических последствий является национальное единство и глобальная солидарность", - напомнил руководитель ВОЗ. Он предупредил, что всем странам придется решать, как нам "жить с вирусом", поскольку это станет "новой нормой". А сейчас нужно остановить его распространение, ведь при том, что кое-где ситуация улучшается, в глобальном масштабе темпы распространения пандемии только растут. Во многих странах, где были сняты введенные раньше жесткие ограничения, появляются новые случаи заражения COVID-19.

Коллега главы ВОЗ Майк Райан добавил, что людям пришлось пойти на серьезные жертвы, но карантин и другие строгие меры дали "бесценную возможность" наладить четкую систему мониторинга и отслеживания контактов, как это было сделано, например в Германии, Южной Корее, Японии и других странах. Тем, кто этого не сделал, по словам Райана, теперь приходится наверстывать упущенное, но дается это очень трудно. "Нам всем хочется, чтобы все это закончилось, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни, - сказал доктор Тедрос. - Но в реальности, конца пандемии пока даже не видно". "Худшее еще впереди", - добавил он.

В то же время, мы знаем, что всесторонний, последовательный подход дает результаты, и остановить распространение вируса - вполне возможно. По словам Тедроса, пришло время всем правительствам подписаться под необходимостью действий на пяти направлениях, о которых он говорил: работать с населением, остановить передачу вируса, спасать людей, активизировать научные исследования и разработки и повести за собой остальных. "Мы знаем, что нужно делать, чтобы прервать передачу вируса и сократить смертность от него. Так давайте же действовать!", - заключила коллега доктора Райана и главы ВОЗ Мария Ван Веркхове.