Мусульмане России отмечают праздник Гурбан

31 июля мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Гурбан байрамы (на арабский манер - 'Ид аль-адха), которым завершается хадж.

У мечетей по этому случаю традиционно собираются десятки тысяч верующих, чтобы совершить утреннюю молитву. Однако в этом году из-за пандемии количество прихожан ограничено.

В Москве в Соборной мечети праздничный намаз проводится с участием небольшого количества людей, среди которых имамы, муэдзины и сотрудники мечети, ответственные за проведение праздника, но без участия прихожан в связи с угрозой коронавируса.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет фото, как в этом году проходит Гурбан байрамы в Москве и Санкт-Петербурге.