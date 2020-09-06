Обезьяна на мотоцикле «попыталась похитить» ребёнка в Индонезии

Житель города Танджунгсари (округ Джокьякарта, остров Ява, Индонезия), снимая из своего жилища, как дрессированная обезьяна совершает заезд на маленьком мотоцикле по узкой улице, стал свидетелем "похищения" маленькой девочки в исполнении примата, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Судя по кадрам видеозаписи, хозяин обученной обезьяны, находясь далеко от неё, дёрнул за верёвку, привязанную к ошейнику зверя, который в тот момент, чтобы удержать равновесие, схватился за ребёнка.

В итоге примат, вцепившись в маленькую девочку, увлёк её за собой и некоторое время не отпускал, пока на дороге не появился мужчина, вспугнувший обезьяну.

"Обезьяна пыталась похитить ребёнка - это история, в которую никто бы не поверил, но, по крайней мере, момент похищения попал на видео", - говорится в описании к сюжету, опубликованному в Тwiitеr.