Европейские рынки обвалились на фоне опасений о второй волне коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,7 процента, а FTSE 100 опускается из-за опасений, что Британия снова ужесточит ограничительные меры. Один из худших показателей - у испанского IBEX 35, который упал на 3,4 процента. Немецкий DAX потерял 3 процента.

Аналитики указывают, что в связи с ростом числа инфицированных потенциал роста на рынках почти сходит на нет. "Возрождение вируса - это явная проверка для участников рынка, которые были в некоторой степени самоуверенны в отношении траектории движения рынков", - констатировал стратег Tradition Стефан Эколо.

Не исключено, что в Европе скоро снова введут ограничения из-за распространения COVID-19, отмечает CNBC. Например, во Франции за сутки зафиксировано свыше 10,5 тысячи новых заражений, в Великобритании - 4 тысячи, а в Германии - свыше 1,3 тысячи. "Тот факт, что вирус уже распространяется довольно быстро, вызывает большое беспокойство", - говорят аналитики Deutsche Bank. Число смертей от вируса пока ниже, чем весной, но будущее восстановления экономики в целом пока остается неясным.

Аналитики Capital Economics полагают, что экономическую активность не станут жестко ограничивать, однако ограничения могут коснуться общественной жизни, что вынудит многих людей снова работать из дома. Объемы производства не выйдут на докризисные уровни по крайней мере до 2022 года, но, например, в Германии ситуация будет складываться лучше, чем в Испании или Италии.