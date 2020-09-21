Белый дом: Указ Трампа расширит оружейное эмбарго для Ирана

Новый указ Трампа о санкциях в отношении Ирана сделает шире список наименований, которые будут подпадать под оружейное эмбарго, нежели чем это предусмотрено существующими нормативными документами ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил на телефонном брифинге представитель администрации Белого дома высокого ранга.

"Новый указ дает полномочия Госдепартаменту и Министерству финансов США вводить финансовые санкции против тех, кто замешан в поставках обычных вооружений в Иран и из него, под чем мы, в целом, подразумеваем любое оборудование для военного использования. В этом плане это более широкая трактовка, нежели чем оружейные ограничения ООН, которые касаются только оружия или оборудования, обозначенного в Реестре обычных вооружений ООН", - сказал представитель. Он пояснил, что новый указ позволит США включить в эмбарго такие позиции как скоростные катера или электронные компоненты для системы наведения ракет.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об американских санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений. Документ позволяет вашингтонской администрации вводить санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Согласно указу, США смогут, в частности, вводить рестрикции против как физических, так и юридических лиц, занимающихся поставками, продажей или передачей обычных вооружений Тегерану.