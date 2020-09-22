В Иране выявили рекордное число инфицированных коронавирусом за сутки с начала пандемии

Число случаев инфицирования коронавирусом в Иране возросло за сутки более чем на 3,7 тыс., что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 3 712, общее количество заразившихся достигло 429 193", - приводит ее слова иранское агентство ISNA. Представитель ведомства отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 178 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 24 656".