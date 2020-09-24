В Великобритании людей намеренно заразят коронавирусом

Первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать новым коронавирусом, могут начаться в Лондоне через несколько месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на организаторов исследования, которые пока не готовы публично обсуждать детали научного проекта. Официально о нем объявят на следующей неделе, отмечает газета.

Издание не сообщает, о какой именно вакцине идет речь, однако французская фармацевтическая компания Sanofi уже заявила, что это не будет препарат, разработанный ей совместно с британской GlaxoSmithKline (GSK). В настоящий момент в Великобритании на людях испытываются две вакцины от нового коронавируса - препарат на основе рекомбинантного вирусного вектора, разработанный Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также экспериментальная РНК-вакцина, созданная Имперским колледжем Лондона.

По данным FT, принимать участие в исследовании, которое планируется начать в январе 2021 года, уже согласилось около 2 тыс. человек. Издание предполагает, что организаторы отберут от нескольких десятков до нескольких сотен здоровых молодых людей, каждый из которых получит больше £4 тыс. (около 400 тыс. рублей по текущему курсу). Первоначально эксперимент будет проводиться на территории специализированной клиники в районе Уайтчепел на востоке Лондона при строгом соблюдении карантина участниками исследования. Добровольцы, которые получат препарат, через месяц будут заражены вирусом Sars-CoV-2 и помещены под наблюдение, чтобы оценить эффективность вакцины. Для снижения риска развития осложнений будет использоваться противовирусный препарат "Ремдесивир".

Вопрос этики

Первым подробно описанным случаем преднамеренного заражения человека опасным вирусом с целью проверки научной теории стал эксперимент английского врача Эдварда Дженнера (1749-1823), который в 1796 году привил восьмилетнего мальчика сначала коровьей оспой, а затем несколько раз натуральной оспой, продемонстрировав эффективность предложенной им техники вакцинации. Научные исследования и испытания новых вакцин, в ходе которых участникам под контролем врачей вводятся возбудители заболеваний, проводятся и в наши дни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает такую практику допустимой, если "приносимая польза максимальна, а риск для участников сведен к минимуму". Организация также считает необходимым учреждение независимых комиссий по этике при проведении подобных экспериментов.

"Когда мы имеем дело с беспрецедентной глобальной угрозой, которой является COVID-19, с точки зрения этики необходимо проводить исследования, предполагающие намеренное заражение при надлежащем контроле, чтобы получить вакцину и найти самый эффективный препарат. Те вакцины, клинические испытания которых завершатся первыми, едва ли будут лучшими", - заявил FT профессор Оксфордского университета Доминик Уилкинсон, специализирующийся на вопросах медицинской этики.

Одобрить проведение испытаний в Соединенном Королевстве должно будет британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA). Его представители отметили, что подобные исследования могут быть полезны для скорейшего получения вакцин и оценки их эффективности, и подчеркнули, что будут оценивать проект с учетом имеющихся рекомендаций ВОЗ и необходимости соблюдать баланс между рисками и потенциальной пользой.