Министр социального развития Аргентины заразился коронавирусом

Министр социального развития республики Аргентина Даниэль Арройо стал первым членом местного кабмина, который заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сообщить вам, что я сдал положительный тест на COVID-19. У меня легкие симптомы, и я в хорошем расположении духа. Я буду продолжать работать удаленно", - написал он.

По данным источников телеканала Todo Noticias, последний раз Арройо встречался с президентом Аргентины Альберто Фернандесом 21 августа в его резиденции.

Аргентинские власти зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в стране 3 марта. К настоящему моменту заразились более 678 тыс. человек, умерли свыше 12 тыс. С 20 марта в Аргентине введен карантин. 18 сентября действие сохраняющихся ограничений продлили до 11 октября.