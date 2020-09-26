Опубликовано видео момента падения АН-26 в Украине

Одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, запечатлела момент падения самолета с курсантами. Соответствующее видео в субботу, 26 сентября, опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН −26 Вооруженных сил Украины", - написал Геращенко.

По его словам, видео будет использовано при расследовании причин катастрофы.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - подчеркнул Геращенко.

Он также опубликовал фотографии курсантов, которые погибли в результате крушения самолета под Чугуевым.