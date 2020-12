Власти Китая усиливают давление на крупнейшие компании

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китайской Народной Республики во вторник, 22 декабря, пригласило на встречу представителей шести крупнейших в стране компаний и потребовало ужесточить контроль за формирующейся моделью электронной коммерции, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На встрече присутствовали представители гигантов Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd, оператора приложения по доставке еды Meituan, компаний электронной торговли JD.com Inc. и Pinduoduo Inc. и оператора сервиса онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co.

Рыночный регулятор Китая пытается "обуздать влиятельный интернет-сектор", отмечает издание.

Так, SAMR сообщило, что власти собираются более тщательно отслеживать использование модели групповых покупок, при которой несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров со скидками.

При этом техногигантов предупредили о недопущении злоупотреблениями потребительских данных, продажи фальшивой продукции и спекулятивными ценами.