В Нидерландах предложили отпраздновать Новый год в июне

Предстоящий канун Нового года выглядит довольно мрачно в Нидерландах - никаких вечеринок и мероприятий, никаких семейных тусовок и никаких фейерверков. Даже общенациональный обратный отсчёт, который должен был состояться в Амстердаме 31 декабря, был отменен в результате строгих мер изоляции, объявленных 15 декабря премьер-министром Марком Рютте, передает Day.Az со ссылкой на gismeteo.ru.

Так, в то время как многие решили извлечь максимальную пользу из сложившейся ситуации, другие придумали необычный выход: грандиозное празднование Нового года в июне! Объявленная голландским правительством надежда на вакцинацию большинства взрослых к 1 июня 2021 года означает, что многие люди с нетерпением ждут лета и уже составляют на него планы.

Итак, VCP - национальная зонтичная организация профсоюзов - предлагает, чтобы Нидерланды отметили Новый год в конце предстоящего июня. При этом VCP признаёт, что задуманный план в значительной степени зависит от вакцинации против коронавируса, её эффективности, а также того, насколько быстро и всесторонне прививки можно будет внедрить по всей стране. В организации надеются, что идея собраться всем вместе и отметить праздник летом может вселить в людей надежду сейчас, когда страна живёт взаперти на рождественские праздники.

Марк де Натрис, председатель CMHF, профсоюза, представляющего работников восьми различных секторов, включая правоохранительные органы, здравоохранение и образование, сообщил изданию De Telegraaf, что люди нуждаются в хороших новостях.

"Будет здорово, если в наступающем году мы сможем вместе всё-таки отпраздновать Новый год. Летняя вечеринка с фейерверком или без него, на которой мы прогоняем разъярённых призраков COVID-19", - добавил председатель.