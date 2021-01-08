В Турции произошли 3 землетрясения

Три землетрясения подряд произошли в турецкой провинции Денизли.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Haber Global.

Первое магнитудой 3,5 было зафиксировано в районе Памуккале в 03:21 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 7 км.

Новые подземные толчки в регионе магнитудой 3,6 и 3,7 были зарегистрированы в 03:46 и 04:33 по местному времени соответственно.