https://news.day.az/world/1305175.html В Турции произошли 3 землетрясения
В Турции произошли 3 землетрясения
Три землетрясения подряд произошли в турецкой провинции Денизли.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Haber Global.
Первое магнитудой 3,5 было зафиксировано в районе Памуккале в 03:21 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 7 км.
Новые подземные толчки в регионе магнитудой 3,6 и 3,7 были зарегистрированы в 03:46 и 04:33 по местному времени соответственно.
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