В Турции с начала года предотвращено 40 терактов

С 15 июля 2016 года, то есть после попытки переворота в Турции, нейтрализованы 462 главаря террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в социальных сетях сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр отметил, что имена 30 из них числились в "красном" списке особо опасных преступников МВД Турции, 27 - в "синем", 28 - в "зеленом", 63 - в "оранжевом" и 314 - в "сером".

Также с 2017 года по сегодняшний день нейтрализованы 6 716 террористов.

По словам Сойлу, с 2017 года силам безопасности сдался 861 террорист.

"В 2017 году в Турции удалось предотвратить 697 терактов, в 2018 - 361, в 2019 - 309, в 2020 - 248 терактов. С начала 2021 года предотвращено 40 терактов", - написал глава турецкого МВД.