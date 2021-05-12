В Калифорнии два редких кита погибли под винтом эсминца ВМС Австралии

Маневры эсминца ВМС Австралии, совершенные во время перехода в порт Сан-Диего (штат Калифорния, США), стали причиной гибели двух китов-финвалов. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление представителя министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эсминец Sydney ВМС Австралии зашел в Сан-Диего, где расположена крупная военно-морская база США. "Когда Sydney встал на якорь рядом с военно-морской базой в Сан-Диего, Калифорния, из-под его днища были извлечены два погибших кита. ВМС [Австралии] очень серьезно относятся к безопасности морских млекопитающих и крайне опечалены произошедшим инцидентом", - цитирует ABC заявление представителя военного ведомства.

По данным биологов, погибшие киты - это финвалы. Ученые предполагают, что самка и детеныш кормились близко к поверхности воды и погибли от ударов винта корабля.

Финвалы считаются вторыми по величине после синих китов животными в мире. Взрослые особи достигают в длину 27 м, весят от 40 до 70 тонн. Этот вид кита встречается во всех океанах, но животные избегают прибрежных регионов. В зимние месяцы они мигрируют в субтропические, умеренно теплые широты, где спариваются и рождают потомство, летом мигрируют в более холодные широты Арктики и Антарктики для добычи пищи. Финвалы считаются редкими млекопитающими, находящимися под угрозой исчезновения.