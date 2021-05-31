Еще одна отставка в МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в понедельник подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Facebook, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Сообщаю, что больше не выполняю функции пресс-конференции МИД Армении. Хочу поблагодарить представителей всех СМИ, коллег по МИД, мою команду - за эффективное сотрудничество и помощью в столь трудный период", - подчеркнула Нагдалян.

"Работать с такими опытными дипломатами и патриотами было для меня честью", - отметила она.

Нагдалян также сообщила, что продолжит работу в дипломатической сфере.

Напомним, 27 мая заявление об отставке представил и.о. главы МИД Ара Айвазян. А в понедельник Нагдалян сообщила, что заявление подал и замглавы МИД Гагик Галачян.