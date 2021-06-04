Невеста умерла во время свадьбы, жених в тот же день женился на другой

В Индии, в штате Уттер-Прадеш, во время бракосочетания умерла невеста, после чего жених принял решения взять в жены ее сестру, сообщает Day.Az со ссылкой на Times of India.

Свадьба Мангеша Кумара с девушкой по имени Сурбхи должна была пройти в ее родной деревне, Самаспур. Когда семья жениха добралась до дома невесты и начался традиционный индийский обряд бракосочетания, Сурбхи неожиданно пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание. Девушку доставили в больницу, где медики констатировали смерть, которая наступила еще до того, как Сурбхи привезли в медучреждение.

"По словам врача, невеста умерла от сердечного приступа", - рассказали члены ее семьи.

Несмотря на постигшее семью погибшей горе, они предложили Кумару взять в жены младшую сестру Сурбхи, Нишу.

"Это была странная ситуация, так как свадьба моей младшей сестры праздновалась, а тело моей мертвой сестры лежало в другой комнате", - прокомментировал брат погибшей, Саураб.