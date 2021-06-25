Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения 12-этажного дома

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения жилого здания в пригороде Майами, сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства распорядился об оказании помощи штату на федеральном уровне.

Он также уполномочил Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях оказывать содействие при осуществлении необходимых чрезвычайных мер и мобилизовать по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации.

Утром 24 июня в городе Серфсайд вблизи Майами обрушился 12-этажный жилой дом, 99 человек числятся пропавшими без вести, один погиб. На месте происшествия развернута масштабная спасательно-поисковая операция. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.

Фото: Miami-Dade Fire Rescue/Reuters