Француз купил статуэтку

- в ней оказалось 85 тысяч евро

Во Франции мужчина обнаружил 85 тысяч евро внутри статуэтки слона и обратился в полицию. Находку сделал житель Бордо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что сувенир житель нашел на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) среди других безделушек. При осмотре выяснилось, что статуэтка набита пачками банкнот.

Деньги перевели на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций.

Происхождение купюр из слона еще предстоит выяснить, однако следователи предполагают, что "клад" связан с деятельностью наркомафии.