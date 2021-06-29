https://news.day.az/world/1356692.html Француз купил статуэтку - в ней оказалось 85 тысяч евро
Француз купил статуэтку - в ней оказалось 85 тысяч евро
Во Франции мужчина обнаружил 85 тысяч евро внутри статуэтки слона и обратился в полицию. Находку сделал житель Бордо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что сувенир житель нашел на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) среди других безделушек. При осмотре выяснилось, что статуэтка набита пачками банкнот.
Деньги перевели на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций.
Происхождение купюр из слона еще предстоит выяснить, однако следователи предполагают, что "клад" связан с деятельностью наркомафии.
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