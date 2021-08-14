https://news.day.az/world/1369762.html Момент удара пожарного самолета о гору в Турции попал на видео
Момент удара пожарного самолета о гору в Турции попал на видео
Удар о гору пожарного самолета Бе-200, который разбился в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции, попал на видео.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, момент происшествия публикует Telegram-канал "Подъем".
Сообщается, что экипаж самолета состоял из восьми человек.
Авиалайнер потерпел крушение близ города Кахраманмараш. Уточняется, что самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарами.
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