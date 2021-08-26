https://news.day.az/world/1373349.html Пятый взрыв прогремел в Кабуле - ВИДЕО
Пятый взрыв прогремел в Кабуле - ВИДЕО
Еще три взрыва прогремело в столице Афганистана в четверг. В общей сложности за день в Кабуле произошло пять взрывов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О третьем взрыве сообщил турецкий телеканал TRT. Телеканал Al Arabiya в свою очередь сообщил, что еще два взрыва произошли в окрестностях афганской столицы.
Подробности о точном месте произошедшего, а также о жертвах или разрушениях пока не приводятся.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых около 12 американских военнослужащих.
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