Пятый взрыв прогремел в Кабуле

Еще три взрыва прогремело в столице Афганистана в четверг. В общей сложности за день в Кабуле произошло пять взрывов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О третьем взрыве сообщил турецкий телеканал TRT. Телеканал Al Arabiya в свою очередь сообщил, что еще два взрыва произошли в окрестностях афганской столицы.

Подробности о точном месте произошедшего, а также о жертвах или разрушениях пока не приводятся.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых около 12 американских военнослужащих.