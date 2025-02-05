https://news.day.az/sport/1727855.html

Кади вернулся в «Карабах»

"Карабах" вернул бывшего футболиста. Как сообщает Day.Az, агдамский клуб реализовал трансфер Кади Борхеса из ФК "Ференцварош". Об этом сообщает пресс-служба клуба. "Карабах" подписал с футболистом 4-летний контракт. Отметим, что 28-летний бразилец перешел в "Ференцварош" из "Краснодара" в 2024 году.