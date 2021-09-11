Меркель пообещала Польше сохранить транзит газа через Украину

Правительство Германии сделает все возможное, чтобы транзит российского газа через Украину сохранился даже после начала поставок по газопроводу "Северный поток-2". Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, на эту же задачу нацелены договоренности с США, которые позволили завершить строительство подводной магистрали из России в Германию. В свою очередь глава польского правительства рассказал, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с изменением позиции Вашингтона по газопроводу.