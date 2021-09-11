https://news.day.az/world/1378934.html Меркель пообещала Польше сохранить транзит газа через Украину
Меркель пообещала Польше сохранить транзит газа через Украину
Правительство Германии сделает все возможное, чтобы транзит российского газа через Украину сохранился даже после начала поставок по газопроводу "Северный поток-2". Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, на эту же задачу нацелены договоренности с США, которые позволили завершить строительство подводной магистрали из России в Германию. В свою очередь глава польского правительства рассказал, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с изменением позиции Вашингтона по газопроводу.
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