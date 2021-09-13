Турецкие журналисты посетили оставленную американцами авиабазу Баграм

Турецкие журналисты побывали на оставленной американскими военными авиабазе Баграм, а также посетили тюрьму, расположенную на объекте.

Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az

Представляем вниманию читателей подготовленный турецкими коллегами репортаж: 