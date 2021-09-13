https://news.day.az/world/1379468.html Турецкие журналисты посетили оставленную американцами авиабазу Баграм - ВИДЕО
Турецкие журналисты посетили оставленную американцами авиабазу Баграм - ВИДЕО
Турецкие журналисты побывали на оставленной американскими военными авиабазе Баграм, а также посетили тюрьму, расположенную на объекте.
Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az
Представляем вниманию читателей подготовленный турецкими коллегами репортаж:
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