https://news.day.az/world/1382583.html В Австралии произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
В Австралии произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
На юго-восточном побережье Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 6.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, его эпицентр, по оценкам, сейсмологов находился в 180 километрах от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
В самом Мельбурне из-за толчков частично обрушились 45 зданий, пострадали линии электропередач.
Регион перешел в режим готовности к чрезвычайным ситуациям, так как сейсмологи предупреждают о возможности повторных землетрясений в ближайшие недели.
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