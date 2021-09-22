В Австралии произошло сильное землетрясение

На юго-восточном побережье Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 6.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, его эпицентр, по оценкам, сейсмологов находился в 180 километрах от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

В самом Мельбурне из-за толчков частично обрушились 45 зданий, пострадали линии электропередач.

Регион перешел в режим готовности к чрезвычайным ситуациям, так как сейсмологи предупреждают о возможности повторных землетрясений в ближайшие недели.