В России раскритиковали США и ЕС за нежелание сертифицировать "Спутник V"

Нежелание сертифицировать российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V" может носить определенный медицинский и биологический умысел. Такое мнение во вторник выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" замсекретаря генсовета единороссов Андрей Климов, возглавляющий комиссию президиума генсовета партии по международной деятельности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До сих пор я не понимаю, почему Европейский союз не может сертифицировать "Спутник". Ну, и США могли, в принципе, так же сделать, но не делают. И вот тут как раз, я считаю, есть определенный умысел, который имеет отношение к медицине и к биологии. Это действительно попытка доказать, что наша вакцина какая-то не такая", - сказал он.

Климов также напомнил о скандальной ситуации, когда Парламентская ассамблея Совета Европы практически не пускала представителей российской делегации, привитых вакциной "Спутник V", на осеннюю сессию и воспринимала их как "каких-то не таких делегатов". "Хотя, в принципе, все это должно быть урегулировано международным правом. Пандемия показала множество несовершенств правовых норм", - отметил он.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса.