Еще два человека задержаны по делу Саакашвили

По делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, находившимся до этого в Украине, задержаны еще двое граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили журналистам в грузинской Генпрокуратуре.

Более подробную информацию в надзорном ведомстве пообещали распространить в ближайшее время.

Ранее прокуратура сообщила о задержании хозяина квартиры в Тбилиси, в которой скрывался Саакашвили.

Вернувшийся в страну экс-президент Грузии был задержан в пятницу, 1 октября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.