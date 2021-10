Названа самая уязвимая для глобального потепления нация

Индийцы оказались самой уязвимой для жары нацией: более половины людей на Земле, которые сталкиваются с опасной для жизни жарой из-за роста глобальных температур, живут в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели статистический анализ погодных условий в 13 115 городах по всему миру с 1983 по 2016 год, используя для их сравнения индекс WBGT - показатель, который учитывает температуру и влажность воздуха, скорость ветра и тепловое излучение. Индекс также называют "термометром влажности" (wet bulb index). Международная организация по стандартизации заявляет, что когда показатели на этом "термометре" превышают 30 градусов по Цельсию, рабочие сталкиваются с потенциально смертельными заболеваниями из-за перегрева. Городские жители второй по численности населения страны мира за последние три десятилетия приняли на себя основной удар глобального потепления, пострадав гораздо больше граждан других стран, и риски для их здоровья будут расти.

"Воздействие экстремальной жары в городских районах гораздо более серьезно, чем мы предполагали ранее, и продолжает расти во многих других областях. Почти каждый пятый человек на Земле подвергся воздействию городской жары за последние 30 лет", - сказала соавтор публикации из Калифорнийского университета Келли Кейлор (Kelly Caylor). В Индии находится 17 из 50 городов, наиболее пострадавших от экстремальной жары, вызванной изменением климата. Второе место в общемировом рейтинге занял Нью-Дели, а возглавила список столица Бангладеш Дакка. "Наш анализ ставит под сомнение будущее устойчивое развитие планеты, а также справедливость положения людей, живущих в некоторых [особо опасных] городских поселениях. Изменение климата увеличивает частоту, продолжительность и интенсивность жары по всему миру", - утверждают авторы исследования.

Летом межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН представила доклад о текущей экологической ситуации на планете. Специалисты заявили, что в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения. По словам экспертов, серия разрушительных пожаров летом 2021 года в США, Канаде, Греции, Турции, российской Сибири и других регионах - лишь начало серьезных последствий изменения климата.