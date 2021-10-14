Более 30 стран в мире договорились бороться с хакерами

Государства, участвовавшие в организованной США многосторонней виртуальной встрече по вопросам борьбы с киберпреступностью, согласились предпринять совместные шаги для пресечения деятельности киберпреступников с их территории, а также убеждать остальные страны принимать аналогичные меры. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой Белого дома заявлении по итогам встречи.

В ней принимали участие представители самих США, Великобритании, Германии, Израиля, Канады, ОАЭ, Республики Корея, Украины, Франции, Чехии, Японии и других стран, а также Европейского союза. Как заявили участники встречи, они "признают, что вирусы-вымогатели являются все более нарастающей угрозой глобальной безопасности, которая имеет серьезные экономические последствия, а также последствия с точки зрения обеспечения безопасности".

"Вместе мы должны предпринять надлежащие шаги для противостояния преступной киберактивности, исходящей с нашей территории, а также убедить других в срочной необходимости сделать то же самое, чтобы ликвидировать места, где исполнители этих подрывных и дестабилизирующих операций могли бы находить убежища", - отмечается в тексте.

По мнению участников встречи, дипломатические усилия могут "способствовать основанному на правилах поведению и стимулировать государства предпринимать действия с целью противостояния атакам с использованием вирусов-вымогателей, которые исходят с их территории". "Мы будем применять дипломатию посредством координации действий в отношении тех государств, которые не реагируют на деятельность киберпреступников", - говорится также в документе.

Ранее представитель администрации США сообщила на специальном брифинге для журналистов, что главными темами организуемой США 13-14 октября онлайн-встречи с участием представителей около 30 стран будут взаимодействие с целью предотвращения киберпреступлений, привлечения хакеров к ответственности, а также пресечения их попыток получить выкуп в криптовалюте. Она уточнила, что Россию на эту онлайн-встречу не приглашали, однако допустила, что это могут сделать в будущем.