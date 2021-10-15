Талибы приступили к расследованию теракта в мечети на юге Афганистана
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" начало расследование произошедшего в пятницу в городе Кандагар на юге страны теракта в шиитской мечети, в результате которого, по последним данным, погибли более 60 человек. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель министерства информации Билал Карими, передает Day.Az.
"Мы начали расследование теракта в мечети, в результате которого имеются многочисленные жертвы. Виновные будут найдены и понесут наказание", - подчеркнул он.
Как проинформировало ранее афганское агентство Bakhtar, три террориста-смертника в районе 13:30 по местному времени (13:00 по Баку) произвели взрыв в шиитской мечети Биби-Фатима (также известна под названием Имам-Баргах), когда там собралось множество верующих на пятничную молитву. В результате теракта погибли не менее 62 человек, 68 получили ранения.
Руководство "Талибана" осудило теракт и обвинило в его организации боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ).
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