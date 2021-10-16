https://news.day.az/world/1392628.html 6 человек пропали без вести при наводнении на Тайване
6 человек пропали без вести при наводнении на Тайване
Шесть человек, включая четырех несовершеннолетних, пропали без вести в субботу в результате наводнения в городе Синьбэй на севере Тайваня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.
По его информации, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
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