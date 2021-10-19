В Сети появились кадры теракта в шиитской мечети в Кандагаре - ВИДЕО
В соцсетях опубликовали видео теракта, который произошел в шиитской мечети в Кандагаре в минувшую пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Жертвами взрыва стали, по последним данным, 63 человека, более 80 были ранены.
На представленных кадрах видно, что теракт осуществили три террориста, которые сначала открыли огонь по охранникам мечети.
Последние спрятались в здании, очевидно рассчитывая отстреливаться от боевиков из-под защиты каменных стен.
Однако террористы забежали в здание, после чего прогремел мощный взрыв. Его сила была такова, что языки пламени вырывались даже из открытой двери мечети.
Видео с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал "Военный милитарист".
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