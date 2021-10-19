В Сети появились кадры теракта в шиитской мечети в Кандагаре

В соцсетях опубликовали видео теракта, который произошел в шиитской мечети в Кандагаре в минувшую пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Жертвами взрыва стали, по последним данным, 63 человека, более 80 были ранены.

На представленных кадрах видно, что теракт осуществили три террориста, которые сначала открыли огонь по охранникам мечети.

Последние спрятались в здании, очевидно рассчитывая отстреливаться от боевиков из-под защиты каменных стен.

Однако террористы забежали в здание, после чего прогремел мощный взрыв. Его сила была такова, что языки пламени вырывались даже из открытой двери мечети.

Видео с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал "Военный милитарист".