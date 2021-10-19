Лавров обратился к НАТО

Россия исходит из того, что Североатлантический альянс первым должен сделать шаг для улучшения отношений с Москвой, заявил 19 октября глава российского МИДа Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я уже говорил с чего все началось, и как сами натовцы похоронили главное правило лежавшее в основе совета России и НАТО, а именно консультироваться в кризисных ситуациях и это в общем-то продолжается", - сказал министр, отвечая на вопрос "Известий".

Глава российской дипломатии напомнил, подобные события происходили в 2014 году, "когда американцы поддержали госпереворот в Украине", а Евросоюз "проглотил действия оппозиции", вопреки имевшимся договоренностям между Германией, Францией и Польшей с Виктором Януковичем, занимавшем тогда пост президента Украины.

В итоге Евросоюз ввел санкции против России, в этом "логику искать не приходится", отметил он.

"И самое главное там просто непросто работать: чтобы попасть в штаб-квартиру НАТО наши представители в отличие от представителей всех других партнеров североатлантического Альянса вынуждены запрашивать заранее разрешение на проход в этом здании, вынуждены следовать только тем коридором, который будет указан", - добавил глава российской дипломатии.

"Ну и в принципе даже информационных обменов уже нет с НАТО и главное, что были обрезаны, официально было сказано, все контакты между военными и о какой потере возможности для диалога мы тогда ведем речь?" - заключил Лавров.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в нынешней ситуации в отношениях с НАТО российская сторона не пострадает, так как никакого диалога между сторонами так и не было. Российская сторона неоднократно заявляла о невозможности и нежелании в отношениях с НАТО "танцевать танго в одиночку", подчеркнул он.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что альянс открыт к диалогу. Он подчеркнул, что диалога по сути нет, а общение альянса больше походит на диктат.

18 октября Лавров объявил об ответных шагах на высылку российских дипломатов при НАТО. Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Кроме того, он сообщил о приостановке деятельности военной миссии НАТО в Москве, а также информационного бюро альянса, которое было учреждено при посольстве Бельгии в столице РФ.

В тот же день Пушков в беседе с "Известиями" указал, что данное решение Москвы является логическим завершением этапа отношений двух сторон, который характеризовался постоянной деградацией.