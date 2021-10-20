В Японии вулкан поднял на берег "корабли-призраки"

В Японии на берег острова Иводзима выбросило затонувшие во время Второй мировой войны "корабли-призраки".

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Daily Mail.

На побережье они поднялись в результате подземных толчков, вызванных вулканом Сурибати. Затонувшие корабли сейчас лежат на вулканическом пепле.

В конце Второй мировой войны 24 японских транспортных судна были потоплены Военно-морскими силами США во время битвы за остров Иводзиму.