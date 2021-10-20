https://news.day.az/world/1394070.html В Японии вулкан поднял на берег "корабли-призраки" - ВИДЕО
В Японии вулкан поднял на берег "корабли-призраки" - ВИДЕО
В Японии на берег острова Иводзима выбросило затонувшие во время Второй мировой войны "корабли-призраки".
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Daily Mail.
На побережье они поднялись в результате подземных толчков, вызванных вулканом Сурибати. Затонувшие корабли сейчас лежат на вулканическом пепле.
В конце Второй мировой войны 24 японских транспортных судна были потоплены Военно-морскими силами США во время битвы за остров Иводзиму.
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