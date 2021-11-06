https://news.day.az/world/1400388.html Тяжелое ДТП в Нигерии, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Нигерии, есть погибшие
По меньшей мере шесть человек погибли, еще трое пострадали после того, как автоцистерна врезалась в несколько велосипедов в городе Энугу на юге Нигерии. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Предварительное расследование показало, что автоцистерна, предположительно, потеряла управление из-за отказа тормозов и врезалась в припаркованные трехколесные велосипеды", - говорится в заявлении. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
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