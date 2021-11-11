В столице Сомали произошел второй за сутки взрыв

Мощный взрыв прогремел в четверг в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, это второй за день взрыв в столице. Подробностей пока не сообщается. В результате первого взрыва по меньшей мере три человека получили ранения. Он произошел возле контрольно-пропускного пункта у мечети.