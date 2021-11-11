https://news.day.az/world/1402541.html В столице Сомали произошел второй за сутки взрыв
В столице Сомали произошел второй за сутки взрыв
Мощный взрыв прогремел в четверг в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным портала, это второй за день взрыв в столице. Подробностей пока не сообщается. В результате первого взрыва по меньшей мере три человека получили ранения. Он произошел возле контрольно-пропускного пункта у мечети.
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