В ВОЗ объяснили, когда станет ясно, насколько опасен "омикрон-штамм"

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано.

Об этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила в воскресенье в эфире телеканала CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого омикрон-штаммом, пополняются изо дня в день. <...> Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом "омикрон", как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано", - сказала она.

Как пояснила ван Керкхове, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла - от инфицирования и до полного выздоровления - занимает время. "Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц разовьется тяжелое заболевание", - продолжила эксперт ВОЗ.

К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 40 странах.