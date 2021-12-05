В Британии растет число зараженных "омикроном"

Больше 100 новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Великобритании за последние два дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по сообщению Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), их число достигло 246.

За последние сутки было отмечено 86 случаев инфицирования штаммом "омикрон" (68 в Англии и 18 в Шотландии), в субботу прирост составил 26 случаев, а в пятницу - 92. Пока что новые случаи в основном выявляются за счет проверки на инфекцию людей, с которыми в последние дни встречались зараженные. В соответствии с новыми правилами сами инфицированные новым штаммом, их домочадцы, а также лица, тесно с ними контактировавшие, должны самоизолироваться на 10 дней.

В целом в Великобритании в последние дни отмечается около 50 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, из них 99,8% приходятся на штамм "дельта".