Бодибилдер одним ударом убил курьера

В Краснодаре бодибилдер одним ударом убил развозчика воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причиной конфликта между мужчинами стало то, что грузовик развозчика воды мешал проехать автомобилю спортсмена. Инцидент произошел 30 октября на улице Жлобы.

Водитель выгружал воду из фургона, что мешало проезду других авто. К нему подошел водитель одного из авто. Им оказался тренер, работающий в спортивном клубе "Кинест". Он один раз ударил водителя в голову. Мужчина упал на землю и ударился головой об асфальт.

Пострадавшего водителя госпитализировали. Почти две недели за его жизнь боролись врачи, но мужчина умер от отека головного мозга.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Родственники погибшего водителя в беседе с РЕН ТВ заявили, что намерены добиваться изменения статьи на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Невестка погибшего водителя Анастасия заявила РЕН ТВ, что родные мужчины не хотят брать деньги от убийцы в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что развозчик воды убрал рабочий транспорт, но это не прекратило ссору. Спортсмен подошел к мужчине и ударил его, из-за чего пострадавший упал, ударившись головой об асфальт. После этого удара мужчина уже не смог встать и так и не пришел в сознание.