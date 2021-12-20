В EMA заявили о снижении эффективности вакцин против коронавируса из-за омикрон-штамма

Эффективность существующих вакцин против коронавируса явно снизилась с появлением омикрон-штамма. Об этом заявила глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данные поступают <...>, они вовсе не окончательные, [но] очевидно, что есть снижение эффективности. Мы не знаем насколько", - сказала она.

Ученые считают, что прохождение полного курса вакцинации сможет защитить от развития тяжелых форм заболевания. В то же время, как отмечает издание, предварительные данные показывают, что бустерная доза вакцин, созданных на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), может, по крайней мере, восстановить уровень антител. "Мы не знаем, можно ли [снижение эффективности] компенсировать за счет ревакцинации", - подчеркнула Кук, обратив внимание на важность продолжения вакцинации.

По словам главы ЕМА, принятие решения о том, нужны ли вакцины против омикрон-штамма, состоится, "когда будет достаточно научных доказательств того, что существующие вакцины не работают". "Нам необходимо сохранять поставки [существующих вакцин] и искать новые", - добавила она, указав на важность поощрения "здоровой конкуренции".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.