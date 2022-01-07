Ущерб от беспорядков в Казахстане составил уже около $200 млн (более 15 млрд рублей), пострадали 848 субъектов бизнеса и 1021 объект. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на нацпалату бизнеса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На 21.00 (19.00 по бакинскому времени) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате - 789 субъектов и 950 объектов", - сказано в сообщении издания Informburo.kz.

Ранее также сообщалось, что во время погромов в Казахстане были повреждены более 80 крупных магазинов. Ущерб торговым точкам превысил 59 млн долларов.