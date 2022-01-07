Байден заявил, что нынешняя ситуация с COVID-19 не будет вечной

Ситуация с коронавирусом в ее нынешнем виде не будет постоянной, пандемию удастся взять под контроль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил в пятницу президент США Джо Байден.

"Нет, я не считаю, что ковид останется навсегда, но наличие ковида [в целом] как фактора здесь и в мире, вероятно, будет частью нашей жизни. Но ковид в том виде, с которым мы имеем с ним дело сейчас, не останется навсегда. <...> Мы сможем контролировать это, новая норма жизни не будет такой, какая она сейчас, будет лучше", - сказал он, выступая в Белом доме.